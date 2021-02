BOLOGNA - La scomparsa di Fausto Gresini - portato via dal coronavirus dopo due mesi di ospedale - ha naturalmente scosso tutto il mondo sportivo, in particolare quello delle due ruote. Proprio per le due ruote il 60enne ha dedicato una vita intera, lungo la quale si sono alternati momenti indimenticabili (come i due Mondiali vinti da pilota in 125) ma anche dolori immensi (come la scomparsa di Simoncelli e Kato che correvano proprio per il suo team).

Sono state tantissime le reazioni di piloti e colleghi che, in un modo o nell'altro, nel loro percorso hanno conosciuto Gresini: «Sono addolorato abbiamo perso un grande uomo: tutti i nostri pensieri sono per la famiglia, gli amici e i colleghi. Che possa riposare in pace», è stato il pensiero di Casey Stoner.

Anche l'otto volte campione mondiale Marc Marquez ha voluto dedicare un pensiero al dirigente italiano: «Oggi è un giorno triste per l'intera famiglia motociclistica. Tutto il mio incoraggiamento alla famiglia, agli amici e al Gresini Racing».

Questo, invece, il messaggio dello Sky Racing Team VR46: «Che tristezza. Oggi non abbiamo parole, ma porgiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari. Riposa in pace, Fausto».

Anche l'account ufficiale della MotoGP ha voluto esternare tutto il dolore per la perdita di un uomo che ha dato tantissimo a questo sport: «Un membro molto amato della famiglia MotoGP ci ha tristemente lasciato. Fausto Gresini era un collega, un amico di tutti e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace Fausto».

Imago