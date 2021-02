Fausto Gresini morto per coronavirus

IMOLA - Il coronavirus si è portato via Fausto Gresini. Il 60enne - manager dell'omonimo team - era ricoverato da fine dicembre presso l'ospedale di Bologna, nel quale ha combattuto fino alla fine. Nelle ultime ore le sue condizioni, già critiche, sono peggiorate in maniera irreversibile.

"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto. Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese... e alle innumerevoli persone che hanno avuto l'occasione di conoscerlo e apprezzarlo", il messaggio del team.

In carriera il nativo di Imola ha conquistato due titoli Mondiali nella classe 125: nel 1985 e nel 1987 vincendo addirittura dieci gare su undici. In qualità di manager del team fondato nel 1997, Gresini ha trionfato nel 2001 nella classe 250 con il giapponese Daijiro Kato, con Toni Elias nel 2010 in Moto2 e infine con Jorge Martin in Moto3 nel 2018.