«Rossi? Vorrebbe vincere anche guidando una bara»

SYDNEY - È sempre stato un compagno di viaggio fidato di Valentino Rossi. Alex Briggs è uno dei meccanici che non ha mai lasciato solo il Dottore. Ma la "tradizione" si è interrotta proprio quest'anno: per la prima volta dal lontanissimo 2000 i due infatti non saranno nei box insieme. La Petronas, scuderia nella quale gareggerà il pilota italiano, ha infatti rinunciato all'ingaggio dell'australiano per una questione di costi.

Il diretto interessato ha raccontato la forza di Vale... «Se possiede un mezzo e quello ha delle ruote, Rossi vuole essere il più veloce. Non so cosa gli dica il cuore, ma il cervello gli dice che vuole vincere. Potrebbe mettere delle ruote su una bara e cercare di essere il più veloce di tutti anche con quella».

Alex Briggs non sa cosa gli riserverà il futuro... «Un mio ritorno nel 2022? Magari avrò iniziato una vita diversa, o magari non mi interesserà più. Ho una moglie con cui sto assieme da 27 anni e due figli. Ho voglia di stare con loro come non ho fatto tutti questi anni».