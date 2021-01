«Ferrari? Non ha funzionato per una serie di motivi»

Sebastian Vettel si appresta a iniziare la propria avventura in Aston Martin e si sta preparando psicologicamente.

Il pilota tedesco ha spiegato quanto sia importante l'aspetto mentale dopo un anno così complicato come quello avuto in Ferrari. «È stata più una questione di curiosità», è intervenuto proprio Vettel a "Frankfurter Rundschau". «Sono davvero entusiasta del progetto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare attivamente. Nessuno può dare garanzie, ma il termine curiosità contiene già molta energia positiva e mi fido di questo. L’aspetto emotivo è fondamentale per me adesso, soprattutto per come è andato l’ultimo anno. Il mio rapporto con la Rossa non ha funzionato per una serie di motivi e questo porta anche a far esaurire l’euforia iniziale. Non ho dimenticato come si guida, anzi sto analizzando la ragione per cui non sono riuscito a richiamare il cento per cento delle mie capacità».

keystone-sda.ch (Brynn Lennon)