Altro dominio di Lewis, padrone in Bahrain

MANAMA - Lewis Hamilton ha colto la 95esima vittoria in carriera transitato per primo sul traguardo del GP del Bahrain. Una gara segnata dallo spaventoso incidente occorso a Romain Grosjean, uscito senza troppi danni da una monoposto spezzata in due e in fiamme, a livello di competizione ha regalato ben poche emozioni.

Al volante della vettura migliore e capace di gestire al meglio le emozioni, il britannico della Mercedes ha infatti preso immediatamente il comando delle operazioni, per non mollarlo più. Superate indenni un paio di safety car potenzialmente pericolose, Lew ha aggiornato i suoi record, precedendo le Red Bull di Verstappen e Albon. Lontanissime le Ferrari: Leclerc ha chiuso al decimo posto, Vettel al tredicesimo.

keystone-sda.ch (TOLGA BOZOGLU / POOL)