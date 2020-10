Vettel ormai sbraca

PORTIMÃO - Charles Leclerc dignitoso quarto e Sebastian Vettel… pessimo quindicesimo. Questo hanno detto le qualifiche del GP del Portogallo. Dove sta il problema in Ferrari? Possibile che un campione come il tedesco sia in una fase di tale sconforto da non riuscire nemmeno ad avvicinare il rampante collega? O, forse, è vero che in casa “rossa” ogni risorsa e attenzione è riservata al monegasco lasciando a Seb solo le ombre e i mugugni?

Il primo a essere deluso dalla situazione è ovviamente Vettel, che in vista della gara di Portimão non ha fatto nulla per mascherare il suo stato d’animo.

«La questione non è solo quella di essere battuto da Charles - ha sottolineato proprio il 33enne - è quasi come correre in un campionato diverso. Sto dando tutto, sto provando qualsiasi soluzione spingendo il massimo. Non posso fare di più ma nonostante ciò so che anche in questa gara sarà molto dura».

