Altro passo nella storia: Hamilton vince e raggiunge Schumi

NURBURG - Missione compiuta: Lewis Hamilton ha fatto un altro passo nella storia della F1 vincendo in scioltezza il GP dell'Eifel. Il britannico, lanciatissimo verso il settimo titolo Mondiale, ha trionfato al Nürburgring conquistando il 91esimo successo in carriera ed eguagliando il leggendario Michael Schumacher.

Sul podio, alle spalle del cannibale della Mercedes, si sono piazzati Max Verstappen - capace di conquistare il punto extra grazie al giro più veloce - e Daniel Ricciardo. Quarto Sergio Perez davanti a Sainz e Gasly.

Scattato dalla pole, Valtteri Bottas è stato tradito dalla sua power unit che lo ha costretto al ritiro al 18esimo giro.

E le Ferrari? Tra una difficoltà e l'altra Charles Leclerc ha portato la Rossa al settimo posto, mentre Sebastian Vettel si è piazzato 11esimo alle spalle di Giovinazzi.

Nella classifica iridata Hamilton comanda con ben 230 punti e sale a +69 su Bottas (secondo). Seguono Verstappen (147) e, staccatissimo, Ricciardo (78). Ottavo Leclerc con 63 punti, 13esimo Vettel con 17.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8