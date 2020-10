«Mick si è meritato tutto sulla pista»

NüRBURGRING - Mick Schumacher è pronto al grande passo? Domani il figlio del sette volte campione del mondo sarà alla guida dell'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi nelle FP1 in vista del Gran Premio del Nürburgring di domenica. Secondo indiscrezioni la stessa scuderia, nel weekend, potrebbe inoltre annunciare il matrimonio con Mick in vista del prossimo Mondiale: il 21enne dovrebbe far coppia con Kimi Raikkonen.

Qualcuno incalza che il "piccolo" Schumi sia arrivato fin qui solo grazie al suo cognome... A smentire i suoi detrattori ci ha pensato Sabine Kehm, portavoce della famiglia... «Per lui è soltanto una bella conferma, dimostra che ha fatto tutto bene. Contrariamente a quanto molti pensano, non è stato così facile per lui. Non gli è stato regalato nulla, è riuscito a guadagnarselo grazie alle prestazioni. Sarà estremamente emozionante per Mick guidare sulla stessa pista e nello stesso momento di campioni come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Cercherà di imparare e di divertirsi il più possibile».

keystone-sda.ch / STF (RONALD WITTEK)