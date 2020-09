Pole di Lewis, eliminazione in Q2 per Leclerc

SOCHI - Ancora Lewis Hamilton. Il campione della Mercedes si è nuovamente garantito una pole position, girando - nelle qualifiche del GP di Russia - più veloce di tutti i rivali. Il britannico ha preceduto di oltre mezzo secondo (+0”563) Max Verstappen. Terzo posto per Valtteri Bottas (0”652). Quarto e quinto (ma a oltre un secondo da Lew) rispettivamente per Perez e Ricciardo.

A caratterizzare le qualifiche è però stato il brutto incidente capitato a Sebastian Vettel (15esimo) il quale, al termine del Q2, ha centrato le barriere per poi “rimbalzare”, con la sua monoposto, in mezzo alla pista. Spavento per il tedesco e anche per Charles Leclerc (11esimo, eliminato dopo il Q2), costretto a una manovra d’“istinto” per evitare il compagno.

keystone-sda.ch (Yuri Kochetkov)