Hamilton: aggancio a Schumacher sulle sponde del Mar Nero?

SOCHI - Dall'Italia alla Russia, la Formula 1 si sposta a Sochi dove domenica (13.10) andrà in scena il decimo appuntamento del Mondiale 2020.

Archiviata la prova del Mugello, dove la Ferrari ha raggiunto il traguardo dei 1000 GP ma ha avuto ben poco da festeggiare (solo ottavo Leclerc, addirittura decimo Vettel), il circus fa tappa sulle sponde del Mar Nero, dove si spera possa andare in scena una gara emozionante.

Il leitmotiv non cambia: tutti contro le fenomenali Mercedes e il cannibale Lewis Hamilton, già saldamente in vetta alla classifica piloti. Il britannico, con 190 punti, può vantarne 55 in più del compagno Bottas e 80 in più di Verstappen, alle prese anche con una Red Bull non particolarmente affidabile.

Da sottolineare che proprio Hamilton, salito a 90 vittorie con l'acuto in Toscana, ha l'occasione di raggiungere Michael Schumacher a quota 91 e involarsi ulteriormente verso il settimo titolo iridato, pareggiando - anche in questo caso - il leggendario Schumi.

keystone-sda.ch / STF (YURI KOCHETKOV)