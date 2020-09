«C'è chi ride della Ferrari, io rido di loro»

MARANELLO - La Ferrari sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia. I risultati non arrivano e a Maranello vi sono tantissimi musi lunghi: in primis quelli di Vettel e Leclerc, frustrati dai continui bocconi amari ingoiati.

Qual è lo stato d'animo di Carlos Sainz, legatosi alla scuderia italiana a partire dal 2021? «Sono rimasto impressionato dalla quantità di persone che mi ferma per strada - le parole dello spagnolo El Mundo Deportivo - Ora c’è chi ride per come va la Ferrari, io rido di chi la critica. Non mi pento della scelta».

Poi il paragone... calcistico: «Ora speriamo che la Ferrari faccia un buon lavoro e che l’anno prossimo potremo avere una vettura competitiva. E se non è così, è sempre la Ferrari. Anche il Real Madrid negli anni di magra rimane sempre il Real. Il punto è che vado lì con l’intenzione di vincere un giorno».

keystone-sda.ch (Claudio Giovannini / Pool)