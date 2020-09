«Non scontato uscire da questa situazione»

SCARPERIA - Nemmeno il traguardo dei 1'000 GP in F1 ha fatto abbozzare un sorriso alla Ferrari. Il calvario sembra ormai interminabile: Leclerc e Vettel (oggi ottavo e decimo) continuano a masticare amaro. E anche chi dovrebbe cercare soluzioni sembra non avere idee su come far uscire la scuderia da questo momento senza precedenti...

«È chiaro che oggi non avevamo il passo gara, indipendentemente dalla qualifica di ieri in cui Charles ha fatto un bel giro - le parole del team principale Mattia Binotto a "Sky Sport" - Dopo pochi giri perdiamo ritmo, ci manca il passo. Il risultato non è altro che la conseguenza di questo. Non c'è spiegazione, accusiamo un netto degrado delle gomme. È un progetto difficile, non è scontato uscirne. La situazione di base è profonda, dobbiamo fare certamente progressi. Non possiamo contare sulle piccole modifiche. La situazione degli avversari è diversa dalla nostra, il nostro problema è di base e serve più tempo. Oggi i piloti hanno fatto la loro parte, Leclerc in qualifica è stato grande e in gara hanno dato il loro meglio, ma hanno fatto fatica. Dobbiamo uscirne tutti insieme».

keystone-sda.ch (Miguel Medina / Pool)