Sprofondo rosso: «Non troviamo soluzioni»

MONZA - Se da una parte era abbastanza facile prevedere un altro weekend nero in casa Ferrari, dall'altra non era però semplice pronosticare un tonfo storico come quello di ieri. Con Leclerc 13esimo e Vettel 17esimo la Rossa di fatto ha riscritto la storia: mai così male nelle qualifiche del GP di casa dal 1969 in poi.

«Il giro è andato piuttosto bene, ma sono 13esimo e non posso essere contento... la situazione è questa - ha commentato un deluso Charles Leclerc - Da due gare ci troviamo in una situazione difficile, abbiamo provato tante cose ma non abbiamo trovato le giuste soluzioni. Dobbiamo comunque rimanere motivati sperando che dal Mugello vada un po’ meglio».

Penalizzato pure dal traffico nel giro di lancio in Q1, a Sebastian Vettel - che oltretutto sta vivendo da separato in casa l'ultimo campionato in Ferrari - è andata ancora peggio... «Uscendo dai box siamo stati bloccati, è stato il momento sbagliato nel quale far uscire la macchina. È facile dirlo ora, ma non potevo fare nulla di diverso. C’erano troppe monoposto nello stesso punto del circuito, alcuni si sono messi a superare ed è stato un caos. Weekend compromesso? Non credo. La gara è domani, vedremo cosa riusciremo a fare».

keystone-sda.ch (Miguel Medina / Pool)