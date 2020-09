«Con la pioggia? Avremmo vinto»

SPA - La macchina non va, il clima nei box è tesissimo, i rapporti tra piloti e dirigenti sono ai minimi termini. Non è certo un momento felice per una Ferrari nata ambiziosa e, invece, riscopertasi lenta e per nulla competitiva. Riscopertasi triste e divisa.

Una prova - un’altra - del malumore che regna in casa “rossa” l’ha data Sebastian Vettel che, puntando sul sarcasmo, non si è mostrato per nulla tenero con Mattia Binotto.

«Cosa è successo a Spa? C’era il sole, no? - ha raccontato il tedesco a Ziggo Sport - Qualcuno sperava invece che piovesse. E con la pioggia non solo saremmo andati sul podio, avremmo addirittura vinto».

Messe da parte le battute “gelide”, il pilota 33enne ha analizzato con sconforto la situazione: «Siamo onesti: siamo stati fin troppo ottimisti. Dobbiamo capire i motivi di questi risultati ma sarà comunque difficile fare rivoluzioni dal giorno alla notte: la vettura sarà la stessa per i prossimi due weekend».

