Leclerc: «Triste vedere la Ferrari così in basso»

SPA - In Belgio le Ferrari hanno arrancato terribilmente nelle prove del venerdì. Sperare in un buon risultato domenica a Spa è pura utopia. Servirà dunque un mezzo miracolo a Chrles Leclerc, ieri solo 15esimo nelle libere, per ripetere il primo posto conquistato l'anno scorso sullo stesso circuito.

«Al momento non abbiamo un ritmo adeguato. Dobbiamo lavorare sodo per recuperare, ma non mi aspetto miracoli per questo fine settimana. Non è certo una bella sensazione ed è triste vedere la Ferrari così in basso. Come sempre il nostro lavoro da piloti è quello di dare il meglio di noi stessi ed è esattamente quello che sto cercando di fare».

keystone-sda.ch (Francisco Seco / Pool)