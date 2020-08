MILANO - Alex Zanardi continua a lottare dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno. Attualmente è ricoverato al San Raffaele di Milano, dove le sue condizioni restano stabili.

Nel frattempo - e nella speranza che il quadro clinico possa migliorare - tutti stanno facendo il tifo per lui. Per quella persona che in passato ha già superato qualcosa come 16 operazioni... «Come ho preso la notizia dell’incidente di Zanardi? Con tristezza e malinconia perché Alex è un amico - il pensiero del ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani - È una persona straordinaria, che ha lottato e sta lottando ancora una volta per la vita. Già tanti anni fa è riuscito a superare un momento difficile e drammatico e a sconfiggere la morte. Di quell’incidente e del post ne parla sempre con il sorriso, perché si sente fortunato a poter fare qualcosa che ama. Spero tanto che riesca a superare anche questo momento drammatico, perché Alex merita tutto il bene di questo mondo».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)