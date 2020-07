Vettel: «Mi aspettavo di più, ma è ancora lunga». Leclerc: «Senza velocità è difficile»

SPIELBERG - Musi lunghi e delusione in casa Ferrari, con Leclerc e Vettel che hanno arrancato nelle qualifiche bagnate sul circuito di Spielberg.

«Mi aspettavo di più, ma abbiamo visto quante difficoltà abbiamo avuto in tutte e tre le sessioni - ha commentato Sebastian Vettel, che si è dovuto accontentare della decima piazza - L'auto non aveva l'assetto per la pioggia e la visuale era complicata. Quando non hai velocità tutto diventa difficile», ha aggiunto il pilota tedesco, che a fine Mondiale lascerà la Rossa. «È ancora lunga, daremo tutto e proveremo a migliorare gara dopo gara. Ora non siamo contenti della nostra posizione, ma faremo di tutto per crescere. La situazione è questa: daremo il massimo per far funzionare meglio la monoposto. Così non va, quanto fatto fin qui non va bene».

Ancora peggio è andata a Charles Leclerc, fuori dalla Q3 e costretto a partire dall'undicesimo posto. «La verità è che non siamo abbastanza veloci. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa perché stare così distanti è dura. Sapevo che sarebbe stato complicato. Avevo messo un set up più aggressivo sull'asciutto e con la pioggia sapevo sarebbe stato difficile. In effetti così è stato. L'obiettivo è che la macchina sia buona per la gara sull'asciutto».

keystone-sda.ch (MARK THOMPSON / FIA/F1 HANDOUT)