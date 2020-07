Hamilton domina sul bagnato, la Ferrari delude e arranca

SPIELBERG - Lewis Hamilton ha dettato legge nelle qualifiche del GP della Stiria, seconda prova del Mondiale 2020. Il campione del mondo, nonostante le condizioni difficili sul circuito di Spielberg, ha sfoggiato tutta la sua classe conquistando l'89esima pole position in carriera con il crono di 1'19"273. Il britannico, intrattabile, ha rifilato oltre un secondo di distacco a Max Verstappen, che partirà dalla seconda piazza (+1"216).

Terzo tempo per la McLaren di Carlos Sainz. Quarto Valtteri Bottas con l’altra Mercedes. Seguono Esteban Ocon e Lando Norris (sesto).

Grande delusione in casa Ferrari, con Charles Leclerc eliminato in Q2. Il monegasco, salito sul podio lo scorso weekend grazie a una grande rimonta, partirà dall'undicesimo posto. Non può sorridere nemmeno Sebastian Vettel, che da parte sua partirà dalla decima piazza. Per la Rossa, in difficoltà anche sotto la pioggia, si prospetta una gara davvero complicata, in cui servirà un'impresa per cogliere un buon risultato.

keystone-sda.ch (LEONHARD FOEGER)