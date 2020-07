Quartararo accusato di aver violato le regole sui test

Fabio Quartararo dovrà comparire davanti ai commissari sportivi della FIM a Jerez de la Frontera, per aver presumibilmente infranto il regolamento sui test fuori stagione. La Federazione Internazionale Motociclistica ha infatti diramato un comunicato in cui si annuncia l'apertura di un'inchiesta nei confronti del "rookie of the year" del 2019.

Qualche settimana fa il francese si sarebbe recato sul circuito del Paul Ricard effettuando un giorno di test con una Yamaha R1 preparata da Tech-solutions, che incorporava diverse componenti da competizione - espressamente vietate dal regolamento - sulle attività consentite ai piloti fuori stagione. Le immagini, rese pubbliche proprio dal pilota sui social network, hanno probabilmente attirato l’interesse di qualche avversario, il quale avrebbe notato alcuni componenti della moto non consentiti e fatto successivamente una denuncia anonima.

Il pilota non rischia una sanzione troppo severa - probabilmente un'ammonizione e una multa - anche se dovrà tuttavia chiarire le circostanze della situazione.

Keystone, archivio