Dovi, recupero lampo? «I motociclisti hanno qualcosa in più»

FAENZA - Finito ko dopo una brutta caduta rimediata in una prova del campionato regionale Emilia Romagna di motocross (frattura della clavicola sinistra), Andrea Dovizioso è stato operato con successo. Sicuramente una grana per il centauro della Ducati, che però potrebbe evitare guai peggiori e recuperare in tempo per la prima gara del Mondiale 2020, in agenda il 19 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera.

«Dovizioso in pista il 19 luglio? La medicina non è una scienza esatta, ma sono molto ottimista e credo che ce la farà - ha spiegato dopo l'intervento il professor Giuseppe Porcellini, intervistato da Sky Sport - L'altra volta è tornato a gareggiare in 21 giorni. I motociclisti hanno qualcosa in più, sono gente che sopporta il dolore. Dal punto di vista clinico le condizioni sono ottime».

keystone-sda.ch/ (TORU HANAI)