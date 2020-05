Ecclestone: «Hamilton in Ferrari? Non ha senso»

SAINT PETER - Cosa si cela dietro l'addio di Sebastian Vettel alla Ferrari? Quali sono le strategie future del tedesco? Il "quesito" è stato girato all'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone...

«Penso che voglia correre per la Mercedes, contro Lewis. Ho parlato un po' con lui e penso debba prendersi un anno di pausa. E poi tornare nel 2022. Uno stop gli darà l’opportunità di aspettare e vedere come cambierà la F1».

E se Hamilton decidesse di provare una nuova esperienza, intraprendendo il percorso inverso per andare a Maranello? «Se le cose resteranno così, non vedo ragioni per cui Lewis non vincerà per i prossimi 10 anni. Non ha senso per lui andare altrove. Quando lascerà la Mercedes, si ritirerà. Non penso che si guarderà attorno. Perché mai dovrebbe andare alla Ferrari?».

Keystone (archivio)