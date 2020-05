Vale, che impennata: «Superato il test di convivenza...»

TAVULLIA - La quarantena ha tolto tanto, ma ha anche dato la possibilità a moltissime coppie di trascorrere un sacco di tempo insieme. Giornate intere.

E, per tanti, è stata anche un bel banco di prova. Una prova che Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno superato alla grande: «Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi - le parole della ragazza al settimanale "Oggi" - Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown. In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo. Prova convivenza superata? Non superata, di più: superata con lode. Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni».

Ma qual è la giornata tipo della coppia? «Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi maratona di film e serie Tv fino a notte fonda».

Keystone