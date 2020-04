«Per un futuro migliore cancelliamo la stagione 2020»

LONDRA - Gran Premi che vengono rinviati uno dopo l'altro e un calendario ancora tutto da definire. Ma la domanda che sorge spontanea è la seguente: nel 2020 riusciremo a veder sfrecciare i bolidi della F1? Chissà... In attesa di scoprirlo sul tema è intervenuto l'ex presidente della FIA Max Mosley, il quale si è mostrato piuttosto pessimista.

«Non c'è nessuna garanzia che si possa ricominciare a luglio - le sue parole all'agenzia di stampa tedesca Dpa - La ripresa sembra sempre più improbabile e l'attesa, per me, può peggiorare ancora le cose».

L'ex dirigente ha una sua idea: sfruttare questo periodo di "pausa" per rendere il domani più roseo... «Questo momento lo utilizzerei per ristrutturare la Formula 1, renderla più sostenibile e solida dal punto di vista finanziario. Team e organizzatori hanno bisogno di chiarezza per poter pianificare le loro strategie e con la pandemia in atto è difficile elaborare un piano. Se si cancellasse la stagione 2020 le squadre potrebbero pianificare meglio il futuro».