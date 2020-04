«Dipende cosa è importante per te»

MARANELLO - Venti milioni? Trenta? Quaranta? Non sarà un numero, seppur grande, a convincere Sebastian Vettel a continuare la propria avventura in Formula 1 con la Ferrari. Il pilota tedesco ha fatto intendere che un'eventuale firma arriverà solo se saranno soddisfatti requisiti ben precisi. E questi non toccano il portafoglio.

«Dipende da quello che è importante per te, da quello che ti guida – ha raccontato Seb ad Autosport – Se la tua fonte d'ispirazione sono i soldi, bene, questi posso portarti al successo. In tanti, sportivi e uomini d'affari, danno il massimo per denaro. Non è il mio caso. Nella Formula 1 c'è anche altro. Si deve per esempio essere sicuri. Noi mettiamo a rischio la nostra vita, quindi bisogna essere attenti e riconoscenti. Penso comunque che la cosa più importante sia essere felici. Il futuro? Non sarò qui tra dieci anni, quindi è normale cominciare a pensarci. Ho delle idee, ma non ho ancora deciso».

keystone-sda.ch (ENRIC FONTCUBERTA)