Valentino Rossi è carico: «Inizia lo showdown»

Dopo aver centrato il quinto tempo nei test in Malesia e il 12esimo in quelli in Qatar, Valentino Rossi si appresta ad affrontare il circuito di Losail con una certa serenità.

«A Doha siamo stati più rapidi il secondo giorno rispetto al primo, quindi la gomma ha sofferto di più», ha analizzato il Dottore in conferenza stampa. «Abbiamo sperimentato alcune novità ma non si sono visti grandi progressi. Siamo pronti per iniziare ed è giunto il momento del primo vero showdown. Il nuovo pneumatico posteriore è sicuramente utile per la Yamaha, ha una maggiore aderenza sul bordo che si avvicina molto di più al nostro stile di guida(...). Non siamo abbastanza forti, ma siamo pronti».