«MotoGP esigente, d'ora in poi solo contratti annuali»

TAVULLIA (Italia) - Sebbene debba ancora iniziare il Mondiale 2020, al via il prossimo 8 marzo, il futuro di Valentino Rossi continua a far discutere. Dove correrà nel 2021 il Dottore? Sempre in MotoGP o testerà qualcosa di nuovo? Tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a conseguire nella stagione alle porte...

«Ciò che è successo è una cosa che pensavo accadesse già dalla seconda metà della scorsa annata - le sue parole a "Motosprint" - Quando la Yamaha mi ha chiesto se volessi proseguire sono stato chiaro, consapevole che la mia risposta avrebbe potuto avere conseguenze. Non potevo vincolarmi perché se non sarò competitivo quest’anno non rinnoverò. Dal 2021 in poi ogni eventuale contratto sarà di un anno. Penso che deciderò in estate cosa fare».

Ma quanto è cambiato questo mondo negli ultimi anni? «Questa MotoGP è esigente, ci sono più gare e sempre meno tempo per riposarsi. Quando poi non corri devi comunque partecipare ad eventi, quindi per fare tutto ciò devi avere grandi motivazioni. L’idea è quella di continuare ancora, ma devo provare a me stesso che posso andare forte con questa moto».

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)