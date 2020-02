«Smettere fa bene: Lorenzo lo dimostra...»

SEPANG (Malesia) - Non sempre Rossi e Lorenzo si sono amati, ma ora che sono tornati a lavorare insieme il loro rapporto è ripartito da zero. Attualmente l'italiano - al suo ultimo anno in qualità di pilota ufficiale della Yamaha - è impegnato in alcuni test in Malesia, dai quali sta estrapolando delle buone indicazioni. «Come è ovvio c'è bisogno di esperienza, ma abbiamo provato diversi elementi e il grip è già migliorato - le parole del Dottore - Sono stato piuttosto veloce, soprattutto il "passo gara" è stato buono».

E poi un commento su Jorge Lorenzo, ingaggiato soltanto alcuni giorni fa dalla casa di Iwata in qualità di tester... «Cosa vi posso dire? È in grande forma, simpaticissimo e tranquillo. Sembra che quando si smetta di correre si migliori molto sotto l'aspetto caratteriale: spero di fare così anch'io un giorno... (ride). Mi piace parlare con lui perchè esprime sempre commenti interessanti, per questo averlo con noi è importante. Sì, mi sta facendo anche da coach, mi ha suggerito anche alcune traiettorie. Mi fa strano girarmi e vederlo vestito normale mentre io sono con la tuta. Lo vedo concentrato, interessato e molto coinvolto».

