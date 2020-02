Marquez: «Mi sono sentito peggio di quanto mi aspettassi»

SEPANG (Malesia) - Nella prima giornata di test - sul circuito di Sepang - è stato Fabio Quartararo a far registrare il miglior tempo. Il pilota francese ha preceduto nell'ordine Franco Morbidelli e Alex Rins.

Dal canto suo Marc Marquez - tornato in sella alla sua moto dopo l'intervento chirurgico alla spalla di fine novembre - non è andato oltre al 12esimo tempo. «Era fondamentale tornare sulla moto e sono contento di averlo fatto, anche se purtroppo mi sono sentito peggio di quanto mi aspettassi», ha analizzato il campione spagnolo a "Repubblica.it". «Non ho forzato e ho seguito il mio programma, visto che volevo reggere fino a fine giornata cercando di lavorare sugli aspetti di cui avevo bisogno. Sento ancora dolore, ma l'importante è che la spalla si sia stabilizzata e ho notato che in pista - con il passare dei giri - il fastidio non è peggiorato. Bisogna essere pazienti(...)».

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)