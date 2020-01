«264'000'000 per Hamilton? Forse può pagarli la Ferrari»

BRACKLEY (GBR) - Il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Mercedes potrebbe terminare per una questione di soldi. Tanti soldi. Per rinnovare con le Frecce d'argento e andare a caccia del record di Mondiali al momento in mano a Michael Schumacher (distante un solo titolo), il britannico ha infatti fatto una richiesta gigantesca alla scuderia di Brackley. Per continuare insieme e diventare definitivamente uomo immagine della casa, il 35enne ha chiesto un contratto quadriennale da 66'000'000 di euro l'anno. Una cifra pazzesca, che prevede un aumento di oltre il 20% rispetto al suo attuale stipendio.

Sorpreso ma non impreparato, Toto Wolff avrebbe preso tempo, facendo però intendere di essere pure disposto a pagare a peso d'oro il suo pilota, ma solo per le prossime due stagioni. La trattativa, rumorosissima, non ha lasciato indifferenti i protagonisti dei box, che stanno guardando con curiosità all'evolversi della situazione. Tutti in silenzio. Tutti tranne uno. Il solito - mai banale - Helmut Marko, consigliere della Red Bull, non ha infatti perso l'occasione per stuzzicare Hamilton: «È un sei volte campione del mondo e il simbolo della Mercedes – ha sottolineato il 76enne austriaco ad Auto Bild - Credo che abbia fatto una richiesta commisurata al suo valore. Penso però anche che nemmeno la Mercedes possa permettersi di spendere cifre simili per un pilota. Forse può farlo la Ferrari...».