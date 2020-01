«Mi sono lanciato con il paracadute e ho fatto arrabbiare la Ferrari»

MARANELLO (Italia) - Quando i piloti spengono i motori dei propri bolidi hanno voglia di "sfogarsi" un po', provando (perché no) nuove esperienze adrenaliniche al di fuori degli abituali circuiti di Formula 1.

È quello che ha fatto nelle scorse settimane Charles Leclerc. Il monegasco - reduce da una brillante stagione - ha infatti voluto testare un volo con il paracadute. Senza però chiedere il consenso alla scuderia di Maranello, che è andata su tutte le furie.

«Normalmente se ho intenzione di fare qualcosa di straordinario devo sempre chiedere l’autorizzazione alla Ferrari, ma in questo caso non l'ho fatto. Quando lo hanno scoperto, si sono un po’ arrabbiati e per questo non ci sarà una seconda volta».