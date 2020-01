Un consiglio a Valentino Rossi: «Si dedichi ad altro. Così soffro...»

BORGO PANIGALE (Italia) - L'eterno dibattito: per quanto tempo vedremo ancora Valentino Rossi battagliare sui circuiti del Motomondiale? In attesa di scoprirlo, il famoso giudice di Masterchef Bruno Barbieri ha voluto dare un consiglio al Dottore, suo grande amico...

«Proprio così, è un caro amico. Ci ha invitato anche nella sede della VR46 per una delle più belle esterne nella storia di Masterchef Italia - le sue parole a "La Gazzetta dello Sport" - Soffro a vedere Valentino nelle retrovie, forse è arrivato anche per lui il tempo di uscire di scena e dedicarsi ad altro, restando sui circuiti per tutta la vita. Io dico: "Sei una leggenda, ora divertiti e basta". Vedremo cosa farà».

La MotoGP è cambiata, vince quasi sempre Marquez... «È cambiata tantissimo per un vecchio fan come me, a partire dal pubblico: una volta le gare diventavano un happening dove si faceva il barbecue alle tre di notte, si conoscevano un sacco di persone, si faceva casino... Del resto, si piantavano le tende anche una settimana prima. Oggi, gli appassionati di moto restano diversi da quelli della F.1 ma c’è meno tempo e si vuole consumare tutto subito».

Keystone