«Rossi non vince più, i tifosi non sono contenti. Lorenzo? Mi ha fatto male vederlo così»

BRESCIA (Italia) - Lorenzo possibile collaudatore Yamaha, le difficoltà di Rossi, Alex Marquez al fianco del fratello (cannibale) Marc alla Honda: Giacomo Agostini, 15 volte iridato, ha toccato svariati argomenti di rilievo in un'intervista concessa a "Marca".

«Marc Marquez è molto giovane e ha già vinto tanto, è possibile che un giorno riesca a battere i miei record... – ha esordito proprio Agostini - Ha promesso che se un giorno mi supererà, mi inviterà alla festa con molte ragazze e amici...», ha aggiunto sorridendo. «Per Alex Marquez sarà complicato perché non conosce la Honda ed è il suo primo anno in MotoGP. L’importante sarà lasciarlo tranquillo e non paragonarlo al fratello… Sarà al debutto e dovrà imparare: non dovrà farsi condizionare e ossessionare dai trionfi di Marc».

Agostini ha poi parlato di Lorenzo e del suo addio alle corse dopo un'annata da incubo. «Mi ha fatto male vederlo faticare così tanto con una moto ufficiale. È stato molto difficile sia per lui che per la Honda. I risultati che stava ottenendo non erano quelli di un pilota con cinque titoli mondiali». Poi le cadute hanno fatto il resto... «Dopo l'ultima caduta, dove ha rischiato grosso, ha iniziato a pensare troppo e così non puoi essere veloce. Collaudatore Yamaha? In questo momento credo sia molto difficile che possa iniziare come collaudatore. Per essere un pilota di sviluppo devi essere molto veloce».

Infine il 77enne italiano ha toccato l'argomento Valentino Rossi, o meglio del futuro Yamaha (ovvero a chi affidare le M1 in proiezione 2021/22). «Punterei su Viñales e Quartararo. Rossi non vince da molto tempo, bisogna guardare avanti e non indietro… Ora i tifosi di Valentino non sono contenti perché non vince più».

