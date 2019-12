«Hamilton in Ferrari. Vettel? Si ritira»

LONDRA (GBR) - Per la prossima stagione tutto è definito, congelato, fatto: i grandi team hanno già i loro piloti, i motori sui quali lavorare e... le idee ben chiare su come sviluppare le monoposto. La Formula 1 è tuttavia pronta per la rivoluzione del 2021.

Cambierà il regolamento, e questo già potrebbe portare scossoni, e poi qualche grande squadra potrebbe mollare. La Mercedes, per esempio, non ha confermato la sua presenza a lungo termine nel circus. Per quanto riguarda i driver poi... potrebbe esserci un grande rimescolamento, che andrebbe a toccare quasi tutti, anche il più grande. Chi? Lewis Hamilton ovviamente, il cannibale del passato recente e del presente.

Secondo Eddie Jordan, il 33enne siederà nell'abitacolo di una Ferrari. «Sono sicuro che nel 2021 Lewis andrà alla Ferrari - ha sottolineato l'imprenditore irlandese, padrone dell'omonimo team dal 1990 al 2004 - e con lui si trasferirà a Maranello anche Toto Wolff. Il dirigente avrà il compito di gestire il pilota, evitando così che sia troppo esposto. Hamilton ha bisogno di avere al suo fianco qualcuno che non lavori per Leclerc. E l'unico in grado di dagli certezze è proprio Wolff. Vettel invece si ritirerà a fine 2020, perché non può tornare alla Red Bull, dove soffrirebbe la convivenza con Verstappen. Certo è che se la Mercedes decidesse di restare in F1, potrebbe andare lì: per le Frecce d'Argento sarebbe una consolazione dopo aver perso Hamilton».

Keystone (foto d'archivio)