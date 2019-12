«La Ferrari bara», Verstappen conferma Verstappen

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - «La Ferrari ha deluso? Non mi stupisce, succede quando si smette di barare…». La stilettata di Max Verstappen, portata al termine del GP di Austin, ha creato trambusto in Formula 1. Per giorni, dopo quelle parole, si è assistito a nuove accuse e a smentite, a proclami e a scuse. Passato oltre un mese, la questione pareva in ogni caso essere andata in archivio, messa da parta da un'indagine poco convinta della FIA e da un invito alla calma e alla pacatezza rivolto a tutti i protagonisti del circus.

A soffiare sulla brace, tanto per ravvivare la fiamma, ci ha invece pensato Jos Verstappen. L'ex pilota e papà di Max ha riattivato la polemica confermando le parole del figlio.

«Sappiamo bene tutti quanti che non si è trattato di un errore di calcolo – ha affondato il colpo il 47enne confidandosi a Ziggo Sport – e questo semplicemente perchè la Ferrari non commette sbagli tanto grossolani. Stiamo parlando di un argomento sensibile e per questo mi fermo qui, non voglio essere coinvolto. Sono in ogni caso convinto che per il futuro, per il prossimo anno, serviranno regole più chiare e severe. Restrittive».

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)