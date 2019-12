Alex Marquez scappa dal fratello: «Chi si confronta con lui perde sempre»

CERVERA (Spagna) - I primi giorni da pilota di MotoGP sono stati molto positivi per Alex Marquez il quale, salutata la Moto2, si è subito trovato a suo agio accanto ai grandi.

Il 23enne spagnolo ha sfruttato i test per calarsi nell'ambiente e familiarizzare con la moto. Ottenendo buoni risultati e buone impressioni.

«I test sono andati meglio del previsto - ha raccontato Alex - ho avuto modo di conoscere la mia squadra e ho avuto la possibilità di provare la moto. L'obiettivo è, a questo punto, quello di arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Di sicuro non correrò pensando a quanti anni di contratto ho. Marc? Non sono preoccupato per i paragoni: chi si confronta con lui poi perde sempre. Abbiamo obiettivi diversi e io, visto che sarà mio compagno di squadra, proverò a imparare da lui. Come anche dagli altri piloti della Honda».

keystone-sda.ch/ (MANUEL BRUQUE)