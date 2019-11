Marc Marquez: «Alex con me in Honda? Lo avrei preferito in un altro box»

VALENCIA (Spagna) - Chiusa la stagione e già iniziati i test di Valencia - teatro anche dell'ultima gara - la MotoGP guarda già al 2020. Dopo il ritiro di Jorge Lorenzo, la notizia che recentemente ha suscitato maggior interesse è sicuramente l'arrivo al team Honda ufficiale di Alex Marquez, che affiancherà il fratello Marc, padrone della classe regina.

Il campione del mondo, in un'intervista rilasciata alla Dorna, ha parlato di questo tema. «Quando Honda ha preso in considerazione Alex come mio compagno di squadra, me lo hanno chiesto per capire se a me andava bene. Non potevo dire di no a mio fratello e da una parte guidare con Alex sarà un sogno, ma dall'altra avrei preferito vederlo in un altro box, perché so che avrà molta pressione. Le persone e i media lo paragoneranno al compagno di squadra. Alex deve essere convinto, dimenticare tutto, lavorare e andare per la sua strada».

I rapporti, tra compagni di team, si possono poi incrinare piuttosto facilmente... Marc, ad ogni modo, cercherà anche di aiutare il fratello. «Io cercherò di dargli alcuni consigli, ma alla fine sulla moto quando sei in pista sei da solo. Il mio obiettivo e la mia mentalità resta la stessa. Per vincere le gare e il Mondiale devo concentrarmi totalmente sul mio lato del box. È chiaro che sono felice e orgoglioso di lui, ma alla fine è un altro rivale. Spero che sarà in grado di gestire la pressione, che sarà molta. Qui avrà un compagno di squadra che sarà sempre lì a lottare per la vittoria ogni weekend».

keystone-sda.ch/ (MANUEL BRUQUE)