Verstappen sulla Rossa: «Le Ferrari come prima di Austin? Vedremo»

INTERLAGOS (Brasile) - Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha chiuso con il terzo tempo dopo la prima giornata di prove libere in Brasile. L'olandese è apparso soddisfatto...

«Non è stato sicuramente il miglior giorno per girare, ma è stato così per tutti», ha analizzato proprio Verstappen a "SkySport". «È comunque un inizio di weekend positivo. Le Ferrari come prima di Austin? Non so, vedremo sabato. Come ho detto, questa prima giornata non è rappresentativa(...). È una pista difficile e tecnica, servirà tempo per imparare(...) . La macchina sembra forte e pian piano stiamo rosicchiando un po' di distacco(...)».

keystone-sda.ch/STF (Silvia Izquierdo)