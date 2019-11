«La Ferrari bara? Verstappen bocca larga...»

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - Dopo essere stato criticato dalla stampa italiana - per aver affermato che il calo delle prestazioni della Ferrari al GP di Austin era dovuto al fatto che la Rossa avesse smesso di barare - Max Verstappen è stato giudicato anche in Patria.

A questo proposito infatti il giornalista del canale televisivo olandese "NOS" Louis Dekker ha dichiarato: «Tutti si sono chiesti sei mesi or sono dove la Ferrari prendesse tutta questa velocità, tuttavia non ci sono mai state sanzioni e nemmeno prove che la scuderia italiana abbia barato», ha analizzato. «I due piloti della rossa potrebbero semplicemente essere stati protagonisti di un fine settimana sotto tono, ma per trarre le dovute conclusioni bisognerà aspettare la gara in Brasile. Verstappen è stato un po' troppo schietto e dalla bocca larga(...)».

keystone-sda.ch/STF (LARRY W. SMITH)