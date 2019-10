Troppo vento, niente moto per Marquez, Rossi&Co

PHILLIP ISLAND (Australia) – Le qualifiche ufficiali per la gara di MotoGP di Phillip Island non si terranno. O almeno, salvo imprevisti, non si terranno il sabato. Per definire la griglia di partenza si potrebbero disputare la Q1 e la Q2 domenica mattina, prima del GP. Questo hanno deciso gli organizzatori della prova australiana, i quali hanno anche ipotizzato come, in casi estremi, possa essere tenuto buono il risultato delle Libere2, con Viñales in pole davanti a Dovizioso e Crutchlow, Marquez sesto e Rossi settimo.

In Moto2 e Moto3 le qualifiche sono invece state completate. Nella seconda classe, davanti a tutti scatterà Jorge Navarro, primo su Brad Binder (+0"321) e Luca Marini (0"369). Nella terza il migliore è stato Marcos Ramirez (1'38"976), primo davanti ad Aron Canet (+0"184) e ad Albert Arenas (0"268).

keystone-sda.ch/STF (SCOTT BARBOUR)