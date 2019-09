«Abbiamo bisogno di Valentino Rossi ma lui sta pensando al ritiro»

ARAGONA (Spagna) - Marc Marquez sta facendo tabula rasa nella MotoGP. Il suo gigantesco talento, unito alle qualità della Honda, stanno infatti partorendo un dominio a tratti imbarazzante. Lo spagnolo ha preso parte a sette campionati nella classe regina; ne ha vinti cinque, in uno è arrivato terzo e nell'ultimo, quello attuale, è lanciato verso un nuovo trionfo.

Questo rumoroso assolo sta rompendo le uova nel paniere a molti dei campioni non più freschissimi presenti nel paddock. Vale Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso... tutti stanno prendendo in considerazione l'idea di mollare.

Di ciò è convintissimo Carlo Pernat, storico ex agente di Valentino Rossi, che vede uno spopolamento nei prossimi anni del Mondiale. «Rossi e Lorenzo stanno cominciando a pensare al ritiro - ha raccontato l'ex procuratore - E pure Dovizioso. Credo che rispetteranno i contratti che hanno e poi lasceranno. Rossi per primo, che pure è troppo importante per la categoria come pilota e immagine per il marketing. Però con Marquez in giro, un fenomeno di 26 anni che è terzo come numero di Mondiali vinti, non c'è partita. Non c'è nulla da fare. Lo spagnolo della Honda ha almeno altri otto anni ad alto livello e non ha avversari in grado di batterlo. La moto? Senza di lui parleremmo della Honda come dell'Aprilia. È lui che vince: chi non lo ha in squadra non arriva al titolo».

keystone-sda.ch/ (ANTONIO GARCIA)