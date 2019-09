Alex Fontana vince e consolida la leadership nel China GT

TIANJIN (Cina) - Dopo un mese di pausa Alex Fontana è tornato nell’abitacolo della Mercedes AMG GT4 del team Phantom Pro Racing per il quinto appuntamento della stagione del China GT Championship di Tianjin. Il pilota ticinese è stato splendido protagonista del fine settimana, riprendendo la testa della classifica quando manca solo l’ultimo appuntamento di Shanghai.

In coppia con Chris Chia, che ha guidato al via della prima gara, Alex ha preso la vettura dopo il pit-stop in seconda piazza portando a termine il sorpasso sulla BMW che fino a quel momento conduceva la gara, portando la sua Mercedes in prima posizione sotto alla bandiera a scacchi, conquistando così il successo. In gara-2 l’equipaggio, gravato da 50 kg di zavorra proprio per aver vinto la corsa precedente, ha accusato un problema ad una gomma nel pit stop, che ha fatto perdere quindici secondi, relegandolo in sesta posizione. Il bilancio del fine settimana però non può che essere positivo, perché oltre ad essere tornata in prima posizione nella classifica piloti, la coppia Fontana-Chia ha permesso al team Phantom Pro Racing di assicurarsi la vittoria nella classifica riservata alle squadre.

Alex sarà in pista già il prossimo weekend per il China Touring Car Championship di Ningbo (China) dove difende i colori di KIA Motors, al fianco del FIA WTCR, mondiale per vetture turismo, dove già due anni fa si impose. Il luganese tornerà invece in pista il fine settimana dell’11-13 ottobre per cercare l’assalto al titolo del China GT Championship sul circuito di Shanghai.

Alex Fontana: “Sono molto contento di essere tornato alla vittoria in un fine settimana che non era sulla carta facile per noi. Gara-1 è stata molto divertente, come anche la seconda corsa, non fosse che davanti a me una vettura è partita prima del via regolare, pur non venendo penalizzata. Poco male perché un problema al pit-stop ci è costata, nonostante una zavorra esagerata, la possibilità di lottare per il podio. Sono molto felice per Phantom Pro Racing che ha conquistato il titolo, al debutto nella serie. Siamo cresciuti insieme nel corso dell’inverno e per me è un onore essere parte di questa realtà vincente. Adesso volerò diretto a Ningbo, per tornare al volante della KIA nel CTCC, circuito che mi ha regalato la prima vittoria della serie nel 2017”.