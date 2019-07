«Mi sento vuoto»

HOCKENHEIM (Germania) - Era il più atteso, ma l'idolo di casa (o meglio la sua vettura...) ha tradito tutti i suoi fan e i fan della Rossa. Domani ad Hockenheim scatterà dall'ultimo posto. Dopo i diversi bocconi amari già ingoiati quest'anno, eccone dunque un altro per uno sconsolato Vettel...

«All’uscita dei box ho perso subito potenza e ho riportato la macchina ai box: mi sento abbastanza vuoto, è una delusione molto amara - le parole del tedesco - Specialmente perché siamo in Germania e perché la macchina andava molto bene. Avevo buone sensazioni e pensavo di avere ottime possibilità».

La risposta del team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, non si è fatta attendere: «Mi prendo la responsabilità per primo. C’è rammarico e delusione, per noi, per i piloti e la gente a casa, soprattutto perché credo che oggi la prima fila fosse alla portata. Siamo delusi e arrabbiati con noi stessi».

keystone-sda.ch/STF (RONALD WITTEK)