Joël Camathias pronto alla sfida di Imola

IMOLA (Italia) - Joël Camathias torna in pista questo weekend a Imola, dove il Campionato italiano GT disputa la seconda prova della serie Sprint. Il pilota ticinese, insieme al compagno Giuseppe Ghezzi, al volante della Porsche 718 Cayman GT4 dell’Autorlando Sport, si misurerà con un’agguerrita e folta concorrenza sulle due gare di 50 minuti previste, una sabato e una domenica.

Per Joel e la compagine bergamasca, la possibilità di confermare il valore del package sulle ‘corte distanze’, dopo la conquista di una pole position e di un quarto posto nella prima gara Sprint a Vallelunga.

Joel Camathias:

«Affrontiamo questa seconda manche della serie Sprint carichi e fiduciosi come sempre, ma consci che con quasi 30 vetture in pista, sarà certamente dura. Abbiamo una vettura e un package che possono far bene sia nelle gare Endurance che Sprint, dove è importante non perdere un secondo. A Vallelunga, avevamo centrato una pole e sfiorato il podio, al quale possiamo senza dubbio ambire se avremo gare sgombre da inconvenienti. Imola non è pista facile, velocissima e molto tecnica, con un paio di punti insidiosi ma che esaltano il pilotaggio. Tornare sul Salterno è sempre un piacere, per l’atmosfera unica che procura il caldo abbraccio dei tifosi emiliani, veri intenditori del nostro sport».