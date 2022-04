Il Lugano chiude con Boedker

LUGANO - La carriera di Mikkel Boedker continuerà lontano da Lugano.

Il club bianconero non ha infatti rinnovato il contratto - siglato nel 2020 - con l’attaccante danese, il quale è ora dunque libero di scegliersi una nuova squadra. Arrivato direttamente dalla NHL, in Ticino il 32enne non ha lasciato il segno. Ha avuto una prima annata sufficiente (18 gol e 17 assist in 51 match di regular season, 0 in 4 presenze nei playoff) e una seconda modesta (4 gol e 20 assist in 44 incontri). Da qui la scelta della società di cambiare rotta.

👊 Grazie Mikkel per queste due stagioni in bianconero, buona fortuna per il tuo futuro!#NonMollareMai #LVGA pic.twitter.com/UfbJ1KzLDP — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) April 9, 2022

