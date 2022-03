Scatta la prevendita: il Lugano lancia la sfida ai campioni svizzeri

LUGANO - Superati i pre-playoff, il Lugano guarda al quarto di finale contro lo Zugo. Gara-1 si disputerà venerdì oltre Gottardo, mentre il secondo atto si giocherà domenica 27 marzo alla Cornè Arena.

Vuoi assicurarti un biglietto? Leggi come fare nel comunicato emesso dalla società bianconera:

"Dopo le emozioni della serie dei Pre-Playoffs vinta con grinta e carattere contro il Ginevra, sospinta anche dall’ambiente elettrizzante della Cornèr Arena, il Lugano si prepara a lanciare il guanto di sfida nei quarti di finale dei Playoffs ai campioni svizzeri dello Zugo in una serie Best of Seven. Per sovvertire il pronostico, che vede chiaramente favoriti i vincitori della Regular Season, Arcobello e compagni avranno bisogno più che mai della spinta dei tifosi bianconeri.

Con questo spirito, fedele alla campagna “Together/Insieme” che vuole avvicinare ancora di più squadra e tifosi durante la fase più importante della stagione, l’HCL ha deciso di confermare le iniziative proposte nell’ultima partita contro il Ginevra.

Il prezzo del singolo biglietto per gara 2 dei quarti di finale contro lo Zugo in programma alla Cornèr Arena domenica 27 marzo 2022 (inizio ore 20.00) sarà pertanto ridotto in tutti i settori della pista almeno del 20% rispetto al prezzo del singolo ticket durante la Regular Season.

Per gli abbonati, la cui tessera è naturalmente valida anche per i Playoffs e per i tifosi che nel corso della Regular Season hanno acquistato almeno un singolo biglietto online, viene nuovamente proposto un ulteriore sconto speciale sul singolo ticket con gli stessi codici promozionali inviati prima dei Pre-Playoffs.

La prevendita per la partita di domenica 27 marzo 2022 scatterà domani, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 12.00.



I biglietti sono acquistabili sul sito hclugano.info/tickets, presso i punti vendita Ticketcorner presenti nei negozi Manor, al LAC di Lugano e presso gli uffici dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino di Bellinzona oppure presso il Segretariato HCL (orari di apertura nei giorni feriali 8.30/12.00 – 14.00/18.00).

Per i tifosi bianconeri che desiderano seguire la squadra nelle partite a Zugo al di fuori delle trasferte organizzate dalla Curva Nord o da un Fans Club, si segnala che il giorno della partita la cassa del settore ospiti della Bossard Arena non sarà aperta.

I ticket per il settore ospiti della Bossard Arena sono pertanto acquistabili unicamente online, seguendo il link https://www.starticket.ch/de/ tickets/playoff-national- league-viertelfinal-202122- 20220325-2000-20220329-2215- bossard-arena-zug)".

