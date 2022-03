Battute di nuovo le neocastellane: Lugano in finale

NEUCHâTEL - Dopo aver vinto sabato gara-1 in casa per 5-3, le bianconere si sono ripetute nel secondo atto della semifinale playoff in una serie al meglio delle tre partite.

In terra neocastellana le ragazze di Benjamin Rogger hanno inscenato una rimonta incredibile, passando dal 4-0 del 32' al 4-5 del 60'.

Per le sottocerine – che nell'ultimo atto della post season affronteranno per l'ennesima volta lo Zurigo, vittorioso in semifinale sul Thun – tripletta di Elena Gaberell e reti di Ronya Mogren e Lena Lutz.

Le ticinesi potranno dunque andare a caccia della doppietta dopo il successo ottenuto in Coppa Svizzera.