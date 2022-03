Un Lugano altalenante cade a Ginevra

GINEVRA - Dopo il bel successo sul Friborgo colto sabato, questa sera a Ginevra il Lugano andava a caccia di conferme contro una squadra capace di conquistare 16 punti su 21 nelle ultime sette gare e in piena lotta per acciuffare i playoff diretti. I bianconeri non sono però riusciti a regalarsi quella continuità tanto decantata dal suo condottiero: a Les Vernets la sfida è andata agli archivi sul 3-2 in favore dei padroni di casa.

Per la sfida contro il suo passato Chris McSorley ha optato per le medesima formazione vista all'opera contro i Dragoni.

I primi 20' hanno mostrato un Lugano inviperito sul fronte offensivo. Fazzini e compagni hanno spesso testato i riflessi di Descloux, che ha però abbassato la saracinesca (a volte anche aiutato da un pizzico di fortuna). Al 13'51'' - completamente contro l'andamento del gioco - Vatanen ha portato in avanti le Aquile in situazione di 5c4, con una conclusione potente che non ha lasciato scampo a Fatton. Una rete che, per quanto visto fin lì, è risultata essere immeritata: basti pensare che i primi 20' si sono chiusi con la statistica dei tiri sul 23-5 in favore degli ospiti!

In apertura di periodo centrale i romandi hanno centrato la traversa con Winnik. Dopo un primo terzo sulla difensiva, nel secondo i padroni di casa hanno "guadagnato" metri di ghiaccio. Ed è così che al 27'37'' è caduto il raddoppio ginevrino: passaggio al centro di Winnik per Filppula con quest'ultimo che ha infilato per la seconda volta Fatton. Un colpo duro per i ticinesi, che in seguito raramente sono riusciti ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Descloux. Fino al 39'26'' quando - in situazione di 5c3 - Alatalo ha riportato sotto i sottocenerini con un polsino velenoso sul quale questa volta l'estremo difensore di casa nulla ha potuto.

Un gol importantissimo per "lanciare" al meglio il terzo periodo, nel quale il Lugano ha provato a raddrizzarla. Dopo una traversa colpita da Guerra al 51' i granata hanno però smorzato le speranze ticinesi, trovando con Pouliot il pesantissimo 3-1. Nell'occasione la difesa bianconera è risultata troppo passiva, spianando la strada all'attaccante.

A 34'' dal 60' Carr ha infine riportato sotto il Lugano, in situazione di 5c5 (con il Ginevra in powerplay ma con i ticinesi senza portiere). Nelle restanti "briciole" di hockey la situazione non è più cambiata.

A questo punto la nona piazza finale è quasi certa per il Lugano, che accusa otto punti di ritardo da Ginevra e Losanna a tre giornate dalla conclusione della regular season. Morini e compagni torneranno in pista venerdì sera alla Cornèr Arena contro il Rapperswil.

GINEVRA-LUGANO 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)

Reti: 13'51'' Vatanen (Vermin, Filppula, 5c4) 1-0; 27'37'' Filppula (Vermin, Winnik) 2-0; 39'26 Alatalo (Fazzini, Arcobello, 5c3) 2-1; 54'03'' Pouliot 3-1; 59'26'' Carr (Fazzini) 3-2.

Lugano: Fatton; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf; Morini, Arcobello, Fazzini; Abdelkader, Thürkauf, Carr; Herren, Herburger, Boedker; Stoffel, Walker, Bertaggia.

Penalità: 4x2' Ginevra; 3x2' Lugano.

Note: Les Vernets, 5'454 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Urban; Stalder, Schlegel.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)