Lugano e Ambrì costretti a vincere

GINEVRA / AMBRÌ - Il modo di dire “ultima spiaggia” è spesso abusato. Per quanto riguarda Lugano e Ambrì e i loro impegni di questa sera… calza però a pennello.

I bianconeri saranno di scena in casa di quel Ginevra al quale stanno contendendo l’ottavo posto della classifica. Un traguardo secondario, viste le premesse di inizio stagione, ma estremamente importante: raggiungerlo garantirebbe infatti il fattore campo nei pre-playoff, che si completeranno su una velocissima serie best of three. I granata sono - parole sue - per Chris McSorley un avversario come un altro: «Ho voltato pagina». Il coach dei sottocenerini sembra infatti preoccupato più che altro dell’attenzione e della determinazione che i suoi metteranno sul ghiaccio. Se giocheranno come fatto contro il Friborgo, allora un risultato positivo e la conseguente risalita in classifica saranno possibili. Senza la giusta testa il Lugano non avrà invece possibilità e dovrà accontentarsi del nono posto finale, con tutti i pericoli che esso porterà.

La situazione è simile, anche se la posta in palio è più grande, per l’Ambrì, obbligato a fare punti, tanti punti, in cinque partite per provare a strappare al Berna l’ultimo posto buono per la post season. Cominciando ovviamente dalla sfida di questa sera in casa contro il Friborgo. La capolista non sta attraversando un periodo felicissimo (tre sconfitte nelle ultime quattro partite) e potrebbe essere distratta dall’avvicinarsi dei playoff; i biancoblù non partiranno in ogni caso favoriti. Dovranno anzi superarsi riproponendo e anzi aumentando quell’intensità e quella concretezza che hanno permesso loro di sgambettare proprio gli Orsi nell’ultima sfida giocata. Possibile? Necessario.

Ti-press (Massimo Piccoli)