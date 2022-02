Dall'hockey al calcio, continuano le ripercussioni del conflitto armato

RIGA - Mentre in Ucraina - invasa dai russi - prosegue il conflitto armato, continuano anche le ripercussioni della guerra nel mondo dello sport. Dopo lo Jokerit Helsinki, che venerdì aveva annunciato la propria decisione di non disputare i playoff della KHL, anche la Dinamo Riga ha preso posizione. Il club lettone, in una nota ufficiale, ha comunicato la propria decisione di ritirarsi dalla super lega, non vedendo più possibilità di collaborazione nella situazione attuale.

Nel frattempo, nel mondo del calcio, si amplia il fronte delle nazionali che non vogliono giocare contro la Russia. Dopo Polonia e Svezia, anche la Repubblica Ceca ha comunicato che non disputerà un'ipotetica sfida contro i russi per i playoff di Qatar 2022 (le 4 selezioni sono inserite nel “percorso” B).

«La nostra nazionale non giocherà contro quella russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro - ha fatto sapere la Federazione ceca - Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile».

Freshfocus/archivio