Lugano, prevendita per il derby

LUGANO - In previsione del derby di giovedì 27 gennaio 2022 in programma alla Cornèr Arena, il Lugano ricorda che in tale occasione saranno ancora in vigore le restrizioni decise dal Consiglio di Stato del Canton Ticino concernenti la capienza (2/3 della pista) e la chiusura dei settori posti in piedi (Curva Nord e Curva ospiti).

Considerata questa situazione di partenza e di conseguenza il numero ristretto di biglietti ancora in vendita, la società bianconera invita i tifosi ad acquistare al più presto i ticket rimanenti per i posti in tribuna.

I biglietti sono acquistabili sul sito hclugano.info/tickets, oppure presso il Segretariato HCL (orari di apertura nei giorni feriali 8.30/12.00 – 14.00/18.00).

